Brèves Madagascar Infrastructure : Construction de la Rocade Est et Nord-Est et de la pénétrante au nord d’Antananarivo

Le problème d’embouteillage n’a jamais été résolu jusqu’à maintenant dans la capitale malgache. Il s’aggrave de jour en jour avec le nombre des voitures et de la population qui s’agrandit. Les économistes affirment même que les embouteillages constituent un frein à l’économie. C’est pour cela que ces infrastructures routières ont été initiées.

Le PRM Rajaonarimampianina espère que cette rénovation aboutira à l’entière résolution des problèmes d’embouteillages à Antananarivo. La construction de la Rocade Est et Nord-Est et de la pénétrante au nord d’Antananarivo permettra également de relier les axes nationaux. Ce projet a pu voir le jour, grâce aux aides financières octroyées par diverses compagnies. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar