Initiative pour l’Émergence de Madagascar à Paris : Andry Rajoelina présente ses perspectives de développement pour le pays

Pendant son allocution, AndryRajoelina a réitéré que c’est la mauvaise méthode de gouvernance du pays qui entraine la pauvreté persistante à Madagascar et les peuples se trouvent sans repère. « Je veux leur redonner foi en avenir. Un avenir meilleur » a-t-il réclamé lors de son intervention et a ajouté « Et même, sans l’aide la communauté internationale et sans aide budgétaire ». Il a également souligné qu’il est prêt à entendre les priorités et d’apporter des solutions précises et concrètes pour les peuples malgaches. L’IEM s’est tenue au sein du Musée des Beaux-Arts à Paris.