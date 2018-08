Brèves Madagascar Insécurité routière : Une voiture criblée de balle sur la route nationale 1

Tôt ce matin, une voiture 4X4 a été attaquée sur la route nationale 1. L’attaque a eu lieu vers 8 h au niveau d’Andolosilamo entre Maintirano et Tsiroamandidy selon les informations partagées sur les réseaux sociaux.

Bilan de cette attaque : 1 mort et 5 blessés graves. C’est l’énième attaque routière de cette année. Les dirigeants affirment prendre des mesures après chaque attaque meurtrière, mais aucune de ses mesures, s’il y en a vraiment, n’a fait diminuer l’insécurité routière. Plus les dirigeants tardent à trouver une solution, moins les touristes vont venir. Surtout, cela aura de plus en plus de répercussions sur l’économie malgache avec les investisseurs qui seront de plus en plus réticents à utiliser leur dollar ou euro à Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar