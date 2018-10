Brèves Madagascar Insolite à Madagascar: le Commandant Faneva célèbre son nouveau grade avec des “Dahalo” repentis

Plusieurs vidéos font le tour sur internet, et on vous propose de regarder également, l’ancien capitaine Fanevarison Onimihary Ralaiavy mieux connu pour ses luttes contre l’insécurité à Fort Dauphin, a fêté son nouveau grade avec les « dahalo niova-fo » (les Dahalo repentis).

Il a eu une autorisation de la préfecture et de la commune. 4500 dahalo repentis, issus de 20 communes, ont répondu présents à l’invitation de Commandant Faneva pour le nouveau grade qu’il vient d’obtenir. La fête a été animée par Black Nadia et Dadah de Fort Dauphin. Les acclamations viennent sur les réseaux sociaux, par contre, certains se demandent, qui a payé pour les uniformes des dahalo ?



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar