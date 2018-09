Brèves Madagascar Insolite: concours du plus laid à Antalaha

A Madagascar, on a l’habitude de voir les concours de celle ou de celui qui est le plus beau, la plus belle à travers les Miss et Mister, mais ce n’est pas commun d’entendre un concours de laideur. Mais cela a eu lieu à Madagascar qui plus est, à Antalaha pour être plus précis.

Cette information a fait le buzz sur la toile en cette fin de semaine. Certains ont affirmé que ce genre d’événement est pathétique et ne devrait pas avoir lieu. D’autres de dire que c’est un concours comme parmi d’autres, et cela ne devrait pas créer une polémique. A l’étranger c’est courant d’avoir ce type de concours. Les photos des gagnants ont explosé le nombre de partage sur Facebook. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar