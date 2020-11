Infos Diaspora Installation de bornes Wifi gratuites : une aubaine pour les géants du net

Cette année a été marquée par la mise en place d’offre d’internet gratuite à travers différents pays d’Afrique. L’inauguration d’une première borne par le président Andy Rajoelina le 10 octobre à la gare de Manakara marquait le début de l’ initiative malgache Une initiative ambitieuse qui prévoit l’installation de 180 bornes Wifi gratuites, à des endroits stratégiques, dans les 22 provinces du pays. Cinquante de ces bornes devraient être installées d’ici la fin de l’année.

Avec cette initiative, Madagascar suit le pas d’autres pays africains comme l’Ouganda et le Nigeria, et affiche ses ambitions de développer l’économie, et encourager l’éducation en ligne. Grâce à ce programme, la quantité d’utilisateurs d’internet devrait rapidement augmenter dans le pays. Cette augmentation, qui aidera sans aucun doute le développement du pays, sera aussi synonyme d’opportunités de croissance pour les géants du net.



Les réseaux sociaux, premiers bénéficiaires

C’est devenu presque systématique, aussitôt connectés, les nouveaux utilisateurs s’inscrivent sur les plateformes de réseaux sociaux. Leur offre de contenu varié et les possibilités d’interaction avec ses proches ou le reste du monde les rendent incontournables. Parmi ces réseaux, Facebook apparait comme le plus grand bénéficiaire potentiel. Avec plus de deux milliards d’utilisateurs, elle est la plateforme la plus populaire au monde. Première à attirer de nouveaux utilisateurs dans les populations précédemment dépourvues de connexion, Facebook est au centre de nombreuses offres [d’internet gratuit]url: https://afrique.tv5monde.com/information/en-afrique-linternet-gratuit-grace-facebook-mais-quel-prix travers le monde, ce qui lui permet de continuer sa croissance. Avec les réseaux sociaux comme Facebook viennent la possibilité de campagnes publicitaires localement ciblées, et nul doute que le succès du réseau auprès du peuple malgache offrira de nombreuses possibilités de croissance pour les entreprises locales.





Les jeux en général et de hasard en particulier ont la cote auprès des Malgaches. En généralisant l’accès internet la façon de jouer des Malgaches va se transformer. Motivés par la variété des jeux et les mises minimales réduites, les utilisateurs se tournent vers les plateformes de casino en ligne et mobiles. De nombreux casinos offrent par exemple aux nouveaux joueurs des tours gratuits de machines à sous sans dépôt. Nul doute que les joueurs malgaches ne seront pas insensibles à



L’ensemble de l’offre numérique

Au bout du compte, plus d’utilisateurs en ligne, cela veut dire plus d’opportunités pour quiconque vend un produit ou service en ligne. En conséquence, tous les géants du net devraient profiter de l’installation de ces bornes pour accroître leurs activités dans le pays. Le leader de

L’installation de bornes Wifi gratuites à travers le pays offrira de nombreuses opportunités à tous, notamment aux entreprises voulant vendre leurs produits et services, mais aussi à la population. Internet c’est avant tout une base de données infinie où chaque individu peut trouver ce qu'il recherche. À chacun de gérer son utilisation pour en tirer le meilleur avantage. Dans tous les cas, on ne peut que se réjouir de cette initiative.



Les jeux en ligne très populairesLes jeux en général et de hasard en particulier ont la cote auprès des Malgaches. En généralisant l’accès internet la façon de jouer des Malgaches va se transformer. Motivés par la variété des jeux et les mises minimales réduites, les utilisateurs se tournent vers les plateformes de casino en ligne et mobiles. De nombreux casinos offrent par exemple aux nouveaux joueurs des tours gratuits de machines à sous sans dépôt. Nul doute que les joueurs malgaches ne seront pas insensibles à leur message L’ensemble de l’offre numériqueAu bout du compte, plus d’utilisateurs en ligne, cela veut dire plus d’opportunités pour quiconque vend un produit ou service en ligne. En conséquence, tous les géants du net devraient profiter de l’installation de ces bornes pour accroître leurs activités dans le pays. Le leader de commerce numérique ou encore les plateformes de streaming comme Netflix et HBO ne sont que quelques exemples d'entreprises que nous verrons grandir à Madagascar.L’installation de bornes Wifi gratuites à travers le pays offrira de nombreuses opportunités à tous, notamment aux entreprises voulant vendre leurs produits et services, mais aussi à la population. Internet c’est avant tout une base de données infinie où chaque individu peut trouver ce qu'il recherche. À chacun de gérer son utilisation pour en tirer le meilleur avantage. Dans tous les cas, on ne peut que se réjouir de cette initiative. N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar