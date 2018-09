Brèves Madagascar Internet gratuit pour Antananarivo bientôt

Tulear a reçu un cadeau de la part du President Hery Rajaonarimampianina. Des bornes WIFI avec lesquelles la population de Tulear va pouvoir se connecter gratuitement pour 3 mois. On se demainde alors quelles sont les priorités? Les commentaires montent le ton sur les réseaux sociaux.

Certains s’indignent face à ce “Gift” en affirmant que la faim qui sévit dans cette région est la priorité. On a vu sur la page d’actu Tana le commentaire suivant : « C’est une blague ? Non c’est sérieux. Bon et bien à défaut de manger, les Tulearois pourront au moins s’étriper sur internet et les réseaux sociaux. » Bientôt, Antananarivo aura aussi ces bornes wifi pour une connexion gratuite. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar