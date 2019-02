Infos Diaspora Interview exclusive de Cristale Vera, présidente du Comité Miss Maman Madagascar

Alors que des échanges pour le moins sympathiques voires antipathiques entachent l'élection de Miss Maman Madagascar, nous décidons de discuter avec Cristale Vera de son vrai nom Bakolinirina TOUTAIN, présidente du Comité MissMaman Madagascar. Retrouvez cette interview exclusive.

Bonjour Cristale, vous organisez la Miss Maman auprès de notre communauté, en quoi consiste t-elle ?

Elle consiste à élire la MISS MAMAN MADAGASCAR qui représentera Madagascar lors de l’élection Miss Maman Internationale le samedi 25 mai 2019. A savoir, le concept Miss Maman a pour objet de valoriser les Mamans. Chaque candidate présente son projet social ou humanitaire à Madagascar.



Miss maman est organisée au niveau international cette année, qui seront les participantes ?

Si l’année dernière les participantes étaient les Diasporas Africaines, cette année sera différente. Les participantes viennent de tous les continents : il y aura des Mamans d’origine Malagasy, Africaines, Européennes …



b[Qu’est-ce que le titre de miss maman apporte aux lauréates ?

Le titre Miss Maman apporte des ouvertures aux lauréates non seulement au niveau national mais aussi à l’international pour la réalisation de leurs projets. L’élue Miss Maman Madagascar sera l’Ambassadrice des Mamans Malagasy, elle pourra effectuer son projet n’importe où dans les régions de Madagascar.



Qui peut candidater ?

Toutes les Mamans, âgées de 30 à 55 ans et de nationalité Malagasy. Les mères adoptives sont aussi acceptées.



Vous organisez un événement le 16 février prochain, pouvez-vous nous en dire plus ?

Ce GALA MISS MAMAN MADAGASCAR 2019 aura lieu le samedi 16 Février 2019 à partir de 20h30 sous le Haut Patronage de son excellence Monsieur Le Consul honoraire pour le Grand Ouest de France Jérémie Gordien RAVAHIMANANA, parrain de MISS MAMAN MADAGASCAR et Monsieur Guy Rivo RANDRIANARISOA ancien Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé – Député de Madagascar au Palais de l’épi d’Or 3, avenue de l’épi d’or 94800 VILLEJUIF. Les membres du Comité MISS MAMAN MADAGASCAR 2019 sont : Cristale Vera Présidente et Directrice du casting, a mis en place un groupe de parole, des séances photos…Nivo ANDRIAMANEHO est la responsable de la recherche sponsors et partenariats. Les candidates ont suivi plusieurs semaines de coaching par Mireille R Coach et Manager ainsi que des séances de chorégraphie, danses dirigées par Irène RAMIANDRISOA la Directrice Artistique.



Ma participation à l’élection Miss Maman Diaspora International 2018 m'a permis de réaliser mon rêve, d’ouvrir plusieurs portes et des opportunités dont je suis fière de représenter en tant qu’Ambassadrice de Mamans Malagasy et fière de représenter Madagascar. Mon projet d’ouvrir un « Cabinet d’écoute et conseils » online est en place.

J’accompagne les candidates MISS MAMAN MADAGASCAR 2019 à ce sujet. Pour ceux qui sont intéressés peuvent m'envoyer un e-mail au cristalevera@yahoo.fr ou en message privé sur

ma page: https://www.facebook.com/Bakoly.CristaleVera.MissMaman.Diaspora.France2018



Pour terminer, de tristes échanges circulent, vidéo et commentaires diverses sur les réseaux sociaux. La présidente de Miss Maman Internationale accuse même une ex candidate malgache de vouloir organiser une élection Miss Maman Madagascar. Quelle est votre position par rapport à cela? et votre état d'esprit?

J’ai la conscience tranquille. Mme Mariette MACHIA RHIM PAYOMBO, Présidente de l’association THS Tous Humains et Solidaires et Présidente du Comité Miss Maman Internationale m'a proposé le mandat qu’elles (les 2 ex-candidates) ont refusé.

Mme Mariette MACHIA RHIM PAYOMBO m'a donné le pouvoir et le mandat afin que je puisse organiser l’élection MISS MAMAN MADAGASCAR 2019.

A ce jour, je suis la mandataire officielle et j’accomplirai la mission qu’on m’a confiée. C’est une lourde tâche mais c’est une bonne et noble cause, je la ferai pour notre pays et les malgaches. Le Comité MISS MAMAN MADAGASCAR sera le seul reconnu par le Comité Miss Maman Internationale, l’heureuse élue aura sa place et participera au concours au milieu de tous les pays pour défendre l’honneur et Le drapeau de MADAGASCAR.



« MISS MAMAN INTERNATIONALE» est déposée à l’INPI au niveau International dont MISS MAMAN MADAGASCAR en fait partie, cette dernière existe depuis Janvier 2018 (voir vidéo de lancement sur les réseaux sociaux sur la page Facebook de Miss Maman Internationale).

En ce qui concerne l’information sur l’organisation de Miss Maman 2018 je vous oriente vers le Comité Miss Maman Internationale.



Pour conclure : Madagascar a besoin d’une Mère Digne de ce nom. sociable, attachante, forte, courageuse…Les Mamans représentent la source de vie, le pilier de leur foyer et l' éducation. Elles sont les modèles pour leurs enfants et les Mamans du monde.

MISS MAMAN MADAGASCAR OFFICIELLE est un nouveau concept, innovant qui valorise les Mamans. Nous apportons notre « anjara biriky » pour la nation et nous sommes ouverts à toutes propositions et collaborations pour défendre l’image de MADAGASCAR. Nous inciterons et donnerons l’occasion de réaliser leurs rêves à ceux qui partagent la même éthique que nous.

Le Comité MISS MAMAN MADAGASCAR est fière de présenter ses candidates le Samedi 16 février 2019. Elles sont belles et Dignes « Sady meva no mendrika e ! »



Merci Cristale Vera pour votre passage sur Madaplus.info.

Le Comité MISS MAMAN MADAGASCAR remercie tous les partenaires, le public, les internautes ainsi que les candidates pour leur participations et leurs collaborations.

Un grand Merci à MADAPLUS pour ce partenariat médiatique.



Pour plus d'infos



https://www.madaplus.info/Election-Miss-Maman-Madagascar-le-samedi-16-fevrier-2019_a12911.html



