Interview exclusive de Malala Tiana Rabe organisatrice du concert d'Eric Manana et Dama à Rouen ce samedi 14 novembre 2015

Parlez nous de vous:



Je me présente, Malalatiana Rabe et j'habite Rouen "la ville aux 100 clochers" depuis 25 ans.

Nostalgique de l'ambiance "gasy" comme tous les Malagasy expatriés, je me déplace souvent à Paris, Caen, Le Havre, Amiens pour assister aux concerts de chanteurs Malagasy.



D'où l'idee du concert?

Oui, je me suis dit, pourquoi ne pas faire venir les chanteurs ici dans ma ville? D'autant plus, Rouen et son agglomération comptent environs 500 Malagasy.



Comment se passe l'organisation?

L'organisation de cette soirée se déroule parfaitement car je me suis entourée de professionnels comme l'ingénieur du son Roger Mathieu.

Pour concrétiser ce projet, j'ai pu compter sur le soutien de ma famille et mes amis qui ont été tout de suite séduits par le choix du duo Dama et Erick Manana.

"Tambazako, Raozy, Mimoza...." sont connues par trois générations de public qui accompagneront chaleureusement nos chanteurs.