Interview exclusive de Saholy Malet en vue du Forum des diasporas africaines le 21 juin 2019

Saholy Malet, on vous connaît sous la casquette d’organisatrice du FIDIMA, (Forum International des Investisseurs à Madagascar et en Afrique) dites nous quand sera la prochaine édition et où ?

Oui en effet. Mon prochain Forum FIDIMA aura lieu les 6-7-8

décembre prochains, à Tana.



Le Forum des diasporas africaines sera ce 21 juin, à Paris pouvez-vous nous expliquer cet événement?

Il s’agit de la deuxième édition. C’est l’Institut de Prospection Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED), dirigé par Jean-Louis Guigou, qui en est à l’origine. Pour son lancement l’an dernier, ils avaient fait fort : le Président de la République Française avait donné son haut patronage, et près de 3.000 personnes étaient présents! Cette année, le Forum des diasporas africaines se tiendra au Beffroi de Montrouge, un bel endroit accessible en métro parisien. Le 21 juin, il y aura des conférences, tables-rondes, bien sûr, mais surtout des ateliers pratiques, par exemple pour les entrepreneurs en recherche de financement ; des cabinets de recrutement en recherche de candidats, des étudiants, qui cherchent une mobilité…



Quel est votre rôle en tant que membre du conseil d’orientation de ce Forum des diasporas africaines?

Ce Forum est indépendant. C’est pour cela que j’ai rejoint bien volontiers son conseil d’orientation. Nous sommes plusieurs associations Africaines a y proposer des thématiques, mobiliser des intervenants, et mobiliser tout court. L’intérêt est que toutes les diasporas Africaines sont concernées, pas seulement Francophone, mais aussi Anglophones, par exemple. Donc en une journée, le 21 juin, les possibilités de networking sont démultipliées.



En quelques mots, pourquoi les membres de la diaspora malgache ont intérêt à

venir à cet évènement ?

C’est important, je pense, d’être présent en nombre, dans les événements organisés pour les diasporas Africaines. Car le nombre d’initiatives est croissant. Il y a des fonds d’investissement qui sont créés, par les Africains, pour les Africains, et il serait dommage de ne pas être au courant, pour soi ou pour ceux autour de nous. Nous connaissons forcément un jeune qui aura besoin de crowdfunding, ou une start-up qui aura besoin de fonds pour accélérer son

développement. Et enfin, les Malagasy auront un moyen de se faire connaître et de mettre en

avant leurs propres initiatives aussi ! Ce n’est pas l’énergie ou l’enthousiasme qui nous manquent !



Quelle différence avec les autres événement tels que Forim et autres?

Le Forim est le Forum des Organisations de Solidarité Internationale. Donc très ciblé. Et ses représentants ont fait comme moi, avec mon Forum : ils ont rejoint le conseil d’orientation du Forum des Diasporas Africaines. De mon point de vue, le Forum des Diasporas Africaines est L’événement où il faut être, afin de croiser tous les autres. C’est un événement fédérateur. Donc, le 21 juin, venez !



