Interview exclusive de Vero Ranaivoharisoa - Miss Maman Madagascar

Elue Miss Maman Madagascar, quel est votre projet ?

J’ai eu la chance de travailler pour l’UNICEF Madagascar durant 10 ans. Je suis très sensible aux problèmes des Mères et des enfants. Mon projet, mon ambition est d’aider les mamans, les mères-veilleuses à réussir leur vie, ou tout au moins, de leur donner plus confiance en la vie. C’est pour cela que je suis Sophrologue et Coach en Estime de Soi: pour accompagner les autres dans leurs aspirations.



A travers l’Association AIDONS NOS MAMANS, AIDONS NOS VILLAGES, les Neny auront la possibilité non seulement de s’exprimer et de parler de mieux-être, mais aussi d’être soutenues financièrement dans leurs actions pour qu’elles aient, un tant soit peu, la possibilité de laisser un monde plus doux à leurs enfants, adultes de demain.



Je tiens à souligner que les 7 autres candidates de Miss Maman Madagascar 2019 sont de belles personnes qui croient en l’avenir de Madagascar. Elles ont aussi de très beaux projets, et certaines sont déjà très actives dans des associations. Nous ne serons jamais trop nombreuses pour faire avancer notre pays !