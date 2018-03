Interview exclusive de Vola Rasoamanana, Responsable ADN France

RLH Quel est le lien avec ADN Madagascar présidé par Edgard Razafindravahy ?



VR ADN France alimente le parti ADN en idées et projets, peut financer et soutenir directement les actions, et/ou mettre en oeuvre les propositions et recommandations.



RLH Concrètement quelles ont été les actions d'ADN France en ce sens ?



VR ADN France a contribué à l'intégration du parti ADN au sein du Libéral International, une initiative de l'ADN Danemark.



ADN France participe à la réalisation des actions sociétales que mène le parti ADN à Madagascar.



RLH Pouvez-vous nous citer des actions qui ont été réalisées ?



VR Nous avons contribué à divers projets sociaux, notamment au projet Bibliobus qui a pour objectif l'accès à l'éducation pour tous par le biais d'une bibliothèque ambulante, le Coder bus à destination des jeunes et adultes qui consiste en une initiation à l'informatique, l'écolobus pour une sensibilisation de la population à la propreté et au nettoyage.