Interview exclusive de la chanteuse Lalatiana en ce début d'année 2018!

Madaplus: Vous êtes au summum de votre carrière en ce moment vous avez chanté jeudi 11 janvier au Sunsite Sunside, un des bars de Jazz le plus coté de Paris. Parlez-nous de ce rdv?



Lalatiana: J’ai eu la chance de rencontrer des musiciens tous aussi talentueux les uns que les autres au cours de ma carrière de chanteuse, et j’en suis reconnaissante. Parmi eux, Gabrielle Randrian Koehlhoeffer, une contrebassiste, qui a souvent joué avec moi ces dernières années. Elle m’a demandé d’écrire un texte sur un morceau qu’elle a composé et m’a invité à le chanter sur scène, accompagnée par son trio. C’était lors du concert de sortie de son album Gasy Jazz Project au Sunset/Sunside, le 11 janvier dernier.



Madaplus: L’année 2018 commence très bien pour vous avec la promotion de Dobla Sento en partenariat avec Rija Randrianivosoa .... Dites-nous tout! Ou peut-on le trouver?



Lalatiana: Dobla Sento est un album dont le répertoire « Ba-Gasy» est composé de chansons traditionnelles Merina, ethnie des Hauts Plateaux de Madagascar, présentées au début du XXème siècle lors des expositions universelles de Paris. Les premières ont été enregistrées en 1931, accompagnées par l’instrument traditionnel « la valiha » qui était une des attractions musicales de l’exposition.

Les versions originales de ces enregistrements historiques ont été exclusivement jouées à la valiha. Le répertoire joué dans l’album présente une version actuelle et personnelle. Rija Randrianivosoa et moi avons pour cela, bénéficié de la contribution de Passy Rakotomalala (Valiha et percussions) et de Grégoire Catelin (Violoncelle).



Marraine d'Asmada depuis 4 ans, donnez-nous des infos sur votre association?



‘En mars 2003 l'association Asmada a été fondée par Arlette Bruel-Groléas pour soutenir, dans le respect des coutumes malgaches, le développement économique et culturel de la commune de ses ancêtres Masindray située à 20 km d'Antananarivo, la capitale.

Asmada a obtenu des résultats tangibles sur ces 4 pôles d’action depuis sa création: l’Eau, le Reboisement, l’Education et la Santé, et ceci grâce au soutien du Conseil Régional d'Ile de France, de l’Agence des Microprojets et de la Société Decléor/l’Oréal.

En 2018, les actions d’Asmada vont s’inscrire dans un grand projet qui consistera à protéger les bassins versants du fleuve Ikopa qui traverse la commune de Masindray. Ce projet s’inscrira dans le SAC, schéma d’aménagement de la commune et sera réalisé en collaboration avec la Mairie de Neuilly-sur-Seine et la Mairie de Masindray.

Mon engagement dans l’association est un engagement citoyen en tant qu’artiste. Si je peux mettre mon talent à contribution pour le développement de mon pays, et tant que cela m’est donné de faire, je le fais sans hésitation.

Madaplus: A l’occasion de la fête annuelle de votre association vous allez donner un concert à Neuilly sur Seine le samedi 3 Février 2018. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet évènement.



Lalatiana: C’est une soirée placée sous le signe de la Culture. Nous proposerons en première partie un Opéra Gasy avec la Troupe Zazaniangarana, et j’assurerai la deuxième partie avec Rija Randrianivosoa (Guitare), Gregoire Catelin (Violoncelle), Passy Rakotomalala ( Valiha) et Hugo Bertil (Percussions) . Nous jouerons un répertoire Ba Gasy non sans oublier mes propres chansons, bien connues du public. Dobla Sento sera présenté et vendu à cette soirée. Un buffet malgache sera également servi à l’entracte, pour régaler les papilles.



Rendez-vous le Samedi 3 Février 2018 à 19h 30 (ouverture des portes à 19h) au ‘167’ avenue du Général de Gaulle – 92200 Neuilly-Sur-Seine – Billetterie sur place & réservation possible par mail : arlette.bruel@gmail.com



Madaplus: Quel est l’agenda de notre diva cette année?



Lalatiana:

30 mars – 2 avril : Participation au Festival de Jazz de Nosy Be 2ème Edition

5 Mai : Concert à Toulouse

23 et 30 Juin : Concert aux US et au Canada

15 juillet : Concert au Palais des Sports et de la Culture à Antananarivo



Grand Merci à Madaplus et toute l’équipe pour son soutien à Asmada !



Madaplus: Merci Lalatiana pour votre passage sur Madaplus et rdv le 3 février prochain!

