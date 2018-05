Interview exclusive du leader du groupe REDD SYGA, à découvrir lors de la 11ème Edition de la Nuit Blanche du 2 juin

Madaplus: Qui est Redd Syga?



Patrick Razafimamonjy: Redd Syga (le rouge malgache) est né il y a plus d'une dizaine d'années, d'un coup de foudre, quand j'ai découvert une vidéo montrant des artistes icônes de la salsa cubain. Depuis, j'ai eu la chance de travailler avec des chanteurs et musiciens qui ont adhérés au projet même s'il n'est pas toujours facile de travailler avec moi. Je suis un compositeur spontané, ça change tout le temps, je laisse énormément de place à l'inspiration et au feeling immédiat, je n'aime pas reproduire. Quand tu parles naturellement à un ami, les mots viennent spontanément, les gestes aussi. Pour moi la musique est pareille. Et j'ai cette chance d'être entouré par un groupe qui s'y est adapté avec talents.



Madaplus: Redd Syga sera à la Nuit Blanche 2018, une grande première pour vous sur une scène malgache, vous qui êtes habitués des scènes françaises. Pourquoi la Nuit Blanche ?



Patrick Razafimamonjy: Je connais la Nuit Blanche depuis longtemps. L'idée est géniale, et je m'y projetais assez facilement. Nos paroles sont en malgache, je me suis dit que ça doit être très intéressant d'y jouer notre musique. Et je sais que le public malgache s'est ouvert à d'autres types de musique, ce qui est une excellente chose.