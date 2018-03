Interview téléphonique d'Edgard Razafindravahy, chef de file de l'ADN

RLH Comment pensez-vous mettre en place ce fédéralisme SAHAZA ?



ER ADN veut faire de la politique autrement et a voulu dès le départ professionnaliser sa démarche. Il est l'un des partis politiques malgaches à appartenir à une fédération politique mondiale, "Le Libéral International".



RLH Quel est l'intérêt d'un parti malgache d'adhérer à une organisation mondiale ?



ER Appartenir au libéral International, c'est avant tout avoir des droits, mais aussi des devoirs.

En tant que jeune parti, le droit de bénéficier de moyens et des réseaux du Libéral International ne pourra que conforter notre démarche.

Mais surtout l'engagement, de respecter les valeurs et principes démocratiques, les principes de bonne gouvernance, de responsabilité, de non-violence et

d'anti-corruption, l'Etat de Droit et les Droits de l'homme, est primordial dans notre pays.