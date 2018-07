Brèves Madagascar Ivandry : l’énième kidnapping de ressortissant Karana à Madagascar

Un autre kidnapping d’une femme de nationalité indienne s’est déroulé une fois de plus à Antananarivo. L’enlèvement a été effectué par les malfaiteurs à Ivandry vers 13 heures environ.

Le Kidnapping devient presque un quotidien à Madagascar. Il touche non seulement les étrangers, mais également les familles riches malgaches. Ce matin, une femme karana, Sabera Vasram, a été kidnappée dans les environs de Pullman, à Ivandry. Les kidnappeurs conduisaient deux voitures 4x4, dont l’une était de marque SORENTO. La victime, elle, était dans une voiture Audi Q5, en train de manœuvrer son véhicule dans le parking. Les bandits, grand et costaud, avaient déboulé en trombe dans la voiture pour faire sortir la femme. L’action était rapide et bien planifiée, que personne n’a pu rien faire. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar