J-3!! Nuit Blanche Malagasy: MadaStarMania: LALATIANA en concert Live exceptionnel en 1ère partie / 2ème partie de soirée TSINJAKA - 13 avril 2019 / Millénaire de Savigny Le Temple (77)

Les lieux où vous pouvez acheter vos billets:

- Bazar Be 10, Rue 14 Juillet, 94270 Le Kremlin Bicêtre

Tél: 09 67 06 15 64

- Lemuria Tours 15 Rue Dupont des Loges

Tel: 01 88 32 73 39

- en ligne sur www.madaplus.info



Achetez vos billets ici Billetterie Weezevent

Madaplus présente son nouveau concept: MadaStarMania:



1ère partie de soirée : Live exceptionnel avec la grande Diva LALATIANA GRAND SON accompagnée de musiciens et choristes / LALATIANA vous fera revivre l’Album « Ianao Namako »



2ème partie : TSINJAKA

La Nuit Blanche Malagasy étant une soirée Festive avec ambiance Mafana be / de nombreuses voix interprèteront les tubes des grandes stars du KAIAMBA malagasy ainsi que d’autres chansons des 4 coins de Madagascar –

Aux platines Dj JUICE



12ème EDITION , 12 ans ensemble toujours dans la Joie et la bonne humeur !!

Ne ratez pas, notez dès aujourd’hui dans vos agendas la date du Samedi 13 avril 2019 pour une Nuit Blanche mémorable !!

Réservez dès maintenant au 06 35 95 08 17 / 07 77 81 32 12 / 06 68 17 66 07 / 06 73 19 64 63



Achetez vos billets en ligne sur la page www.madaplus.info - places limitées.

N.R.

Sponsors et Partenaires de la Nuit Blanche 2019 Lemuria Tours: Voyagez Autrement...

Groupe JCR

Everestix

L'Alsacienne à Paris Spécialiste de l'événementiel

Distribution de boissons consignée

Location de matériel pression à bierre



Contact: 06 16 93 32 48

Arborescence Capital

Arborescence Capital Mialy Seheno

Sao6Gasy: Réservez vos plats malagasy par le spécialiste de la Gastronomie malagasy

Lire la suite Texier: Messagerie, course, location de camion

RTA: Radio Televiziona Malagasy