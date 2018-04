Brèves Madagascar JIRAMA : Les coupures de l’électricité sont dues à la vétusté des équipements

Depuis quelque temps les coupures de l’électricité de la JIRAMA à Antananarivo sont devenues très fréquentes et pénalisent la population de la capitale et ces environs.

Pas plus tard que dimanche dernier, un blackout, une coupure générale, est survenu dans la ville d’Antananarivo et ses environs jusqu’à Antsirabe. Pendant plus de 45 minutes, la population a dû se passer de l’électricité, vers 19 h qui plus est. Les ruelles d’Antananarivo plus une coupure d’électricité le soir: le duo de choc pour faire régner l’insécurité. La JIRAMA a apporté une explication selon laquelle, la société est en train de faire la rénovation des équipements qui engendre des coupures fréquentes. Le Blackout de dimanche s’explique par une panne d’une machine qui a engendré d’autres pannes. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar