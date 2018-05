Brèves Madagascar Joaquim Chissano très confiant à Iavoloha

Les différents émissaires internationaux se succèdent à la rencontre de président Hery Rajaonarimampianina. Après Abdoulaye Bathily et Ramtan Lamamra, c’était autour du mozambicain Joaquim Chissano de rencontrer le PRM hier matin.

Cet émissaire de la SADC est confiant de la résolution de cette crise. Lui d'affirmer que sa présence à Madagascar vise à aider et appuyer le payer à trouver une solution à la situation actuelle du pays. Rappelons que Joaquim Chissano n'est pas du tout le bienvenu au pays selon l'opposition. C'est cet homme, selon toujours l'opposition à travers son porte-parole Me Hanitra Razafimantsoa, qui a engendré le problème au pays en imposant le Ni..Ni lors des élections présidentielles de 2013.