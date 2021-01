Brèves Madagascar Johannesburg: Arrestation de trois passagers malgaches

Trois ressortissants Malgaches ont été arrêtés par la police sud africaine à l'aéroport international O.R Tambo de Johannesburg. Les autorités ont surpris ces trois personnes, en confirmant la présence de 73,5 kilos d'or dans leurs bagages. Ils ont été directement emmenés au centre de la justice, pour cause de tentation de trafic d'or illicite.



Bien qu'il devait se présenter obligatoirement devant les juges, la Cour avait décidé de différer la comparution à une date ultérieure, à la semaine prochaine, au 12 janvier 2021. Les forces de l'ordre mènent des investigations de plus en plus, pour connaître les autres causes qui ont un rapport avec ces personnes reconnues coupables de certains délits. La presse malgache a révélé les noms des personnes arrêtées en Afrique du Sud et les noms des autres personnes qui auraient dû prendre aussi le même vol.

Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar