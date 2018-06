John Élite démissionne de son poste de président groupement parlementaire HVM

Il a remis sa lettre de démission au président du parti HVM et au président de l’Assemblée nationale. Dorénavant, il va se concentrer sur l’adoption des lois à la chambre basse. Lui de confier qu’il a échoué en tant que président de du groupe parlementaire HVM et qu’il n’a pas pu satisfaire ce groupement. De plus, la décision de la HCC du 25 mai dernier signifie que ce groupement parlementaire n’existe même pas. Tout cela le pousse à cette décision. Il a martelé qu’il ne soutient ni l’opposition ni le pouvoir.