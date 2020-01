Brèves Madagascar Journée des officiers à Madagascar : Andry Rajoelina veut redonner la place à la grande muette.

La journée des officiers a été célébrée hier 12 décembre 2020 dans toute l’ile. Le président de la République Andry Rajoelina et à la fois chef suprême de l’armée, a marqué cette journée à Iavoloha. Comme la tradition le veut, pendant cette cérémonie, c’est l’officier le moins gradé qui a dirigé la cérémonie : il y a eu l’octroie des oies puis un footing et des matchs collectifs.

A cette occasion le président Andry Rajoelina a adressé un message à l’armée. Elle devra être un modèle et de répondre aux attentes de la population. Lui de continuer que la fraternité est très importante. L’armée doit (r)avoir sa place surtout à la veille de la fête du retour de l’indépendance. Andry Rajoelina a aussi fait un rétrospective des efforts fait à l’endroit de l’armée. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar