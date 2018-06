Infos Diaspora Juniors Pour Madagascar: Forum de recrutement les 6,7,8 juillet 2018

Vous avez étudié en France ou à l'étranger et vous voulez travailler à Madagascar pour apporter vos compétences ? Vous avez un projet de retour au pays ? Vous souhaiteriez connaître les conditions préalables et les secteurs et les entreprises qui recrutent ?

ous vous posez des questions sur le salaire, sur les évolutions de carrière, sur l'intégration ? Vous souhaitez avoir des retours d'expérience de personnes ayant sauté le pas en retournant au pays ? Ce forum est pour VOUS !



En partenariat avec Zama Paris 2018, Juniors Pour Madagascar a le plaisir de vous inviter au premier forum de recrutement des talents de la diaspora malgache et exclusivement aux entreprises qui recrutent à Madagascar.



Cet évènement réunira des entreprises malgaches comme Orange, le cabinet FTHM, Intelcia et Vivetic et sera animé par des tables rondes par des professionnels du recrutement et des repats. C'est également l'opportunité de se créer un réseau professionnel.



Nous vous donnons rendez-vous les 6 et 7 juillet 2018 à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 5-7 rue d'Alembert Guyancourt.



L'inscription est obligatoire mais gratuite pour les 150 premiers inscrits.

Pour obtenir vos billets cliquez sur le lien ci-dessous.



Juniors Pour Madagascar

22 rue de la Saïda

Paris, 75015

France Vola Rasoamanana Infos Diaspora | Brèves Madagascar