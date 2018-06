L’UCTU a mis en exécution leur grève hier

Les transporteurs revendiquent la dimunition à raison de 2000 Ar le litre du carburant et c’est faisable. Cette cessation des activités est dans l’intérêt de tous, puisque le prix à la pompe n’est plus tolérable. Les utilisateurs au quotidien de ces moyens de transport ont été pris en otage aujourd’hui. Ils appellent les transporteurs et les autorités à trouver une solution sous peine de faire souffrir davantage la population. Quant à leur revendication sur les subventions, ces dernières ont été déjà résolues vendredi dernier. Mais curieusement, même presque sans taxi-be, Tana a toujours vécu dans les embouteillages, surtout à Itaosy.