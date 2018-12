L’UNICEF MOBILISE LA DIASPORA POUR PLUS D’INVESTISSEMENT POUR CHAQUE ENFANT

L’UNICEF Madagascar voudrait faire un appel à la diaspora malagasy pour solliciter leur partenariat afin de répondre à cette situation critique des enfants et des adolescents malagasy d’aujourd’hui sachant que depuis quelques années, la diaspora malgache est très active et que certaines des associations diasporiques visent particulièrement le développement de la petite enfance. Pour permettre à ce projet d’exister, l’UNICEF Madagascar invite tous les membres de la diaspora malgache où qu’ils soient à répondre au sondage ici visant à connaitre leur opinion sur ce partenariat. Les questionnaires sont disponibles en deux versions : Anglais et Français.



Les résultats de ce sondage serviront de premier pas pour l’UNICEF dans l’adoption d’une stratégie inclusive de la diaspora.



Nous comptons sur vous, sur votre cœur pour chaque enfant. Ensemble, pour chaque enfant.



Cliquez sur le lien pour accéder au sondage.