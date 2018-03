Infos Diaspora L'agriculture fait le pont entre Cléguérec et Madagascar

Des chargés de mission malgaches étaient invités à Cléguérec, le 25 septembre, afin de découvrir l’agriculture française et ses techniques, dans le cadre d’un échange entre la France et Madagascar.

Dimanche, les membres de l’association de solidarité internationale nommée AFDI (agriculteurs français et développement international) se sont réunis à l’étang du Pontoir. Depuis quarante ans, cette association poursuit trois objectifs : l’engagement en faveur de l’agriculture familiale, l’accompagnement d’organisations paysannes des pays en développement et la sensibilisation du monde agricole français au développement international.



Enjeu de taille



Concrètement, les professionnels français opèrent une mission de conseillers techniques, sur des domaines comme l’innovation ou plus simplement dans l’installation de jeunes agriculteurs dans leur pays. Un enjeu de taille pour le pays africain, dont l’indice de développement humain est classé à la 155e place, et qui mise sur l’agriculture pour développer son économie.

« Échanger avec de techniques utilisées dans d’autres pays nous permet de rapporter ce savoir à Madagascar. L’idée est d’installer de jeunes futurs responsables afin de pouvoir pérenniser la relève », explique Simone Randriamaromanana, technicienne et présidente de l’APDIP (Association des paysans pour le développement interprofessionnel).



