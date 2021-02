Brèves Madagascar L’événement « Tafa sy Vazo » produit par Volatiana Rahaga de ce dimanche 7 février fût un grand succès.

Le duo Erick Manana et Jenny Fuhr a tenu toutes ses promesses. Le nombreux public du net fût conquis par un répertoire musical très riche que le duo a déployé avec une qualité de son exceptionnelle. Leur générosité était à la hauteur de l’évènement. Le duo a tout donné pour soutenir cette cause qui leur tient à cœur : aider les orphelins du centre « Etoile du matin » d’Ambohitrimanjaka.

Leur « vazo » a relié toutes les frontières dans une ambiance de « communion » avec leur public durant plus de 2 heures dans une période particulièrement compliquée.



Ce concept de concert entrecoupé d’interview (tafa) a pu également faire découvrir aux web-spectateurs beaucoup d’anecdotes aussi étonnantes que surprenantes à la fois sur leur vie personnelle et artistique.

Nous souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de leur parcours avec en ligne de mire la préparation de la célébration des 45 ans de scène d’Erick Manana en 2022. Un énorme merci à Volatiana Rahaga pour cette initiative tellement louable. Un grand merci également à Vola Rasoamanana et toute son équipe de Madaplus pour leur participation à faire connaître cette aventure humaine et musicale. Pour ceux qui veulent participer à la cagnotte, cliquer ici : https://www.leetchi.com/c/concert-tafa-sy-vazo

Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar