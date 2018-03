L’intervention d’Henry Rabary-Njaka sur Tv5 monde crée une polémique

L’annonce des deux dates d’élections sur cette chaine : à savoir le 24 novembre pour le premier tour et le 24 décembre pour le deuxième tour, a fait réagir les politiciens. Ces derniers se demandent pourquoi l’annonce d’un tel événement si important pour le pays se fait sur une chaine étrangère. Suite à cette polémique, un communiqué de presse a été publié stipulant que les dates annoncées par le numéro un de la MAE se réfèrent tout simplement à l’article 47 alinéa 1er de la constitution : « l’élection du président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandate du président en exercice ». Le ministre de répondre à ces personnes de critiques qu’il faudrait dépenser l’énergie pour quelques choses d’utile.