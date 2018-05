Brèves Madagascar L’opposition persiste à la destitution de Hery Rajaonarimampianiana

Samedi dernier, les partisans du régime se sont retrouvés au Coliseum d’Antsonjombe et l’opposition au 13 mai. Les deux camps ont pu rassembler des milliers de personnes. Les manifestations se sont déroulées juste après la décision de la Haute Cour Constitutionnelle.

L’opposition n’a nullement l’intention d’intégrer le gouvernement de consensus ordonné par la HCC. Elle n’a pas également l’intention d’arrêter leur lutte au 13 Mai. Selon toujours l’opposition, la plus haute juridiction du pays reconnait que le Président Hery Rajaonarimampianina a fait un dérapage, et la destitution doit s’en suivre. De leur côté, les parlementaires pro-régime affirment qu’il est une condition sine qua non de faire une concession des deux parties. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar