Brèves Madagascar La France souhaite une stabilité politique après les élections

L’Ambassadeur de France, Véronique Vouland réitère que la France espère qu’une stabilité politique et le développement soient au rendez-vous après les élections de 2018. Elle, d’estimer que la stabilité aura une répercussion directe sur la vie des citoyens.

La représentante de l’hexagone à Madagascar a confirmé le soutien de la France pour le pays notamment à travers les formations et les dotations de matériels. La France souhaite également que les élections se déroulent d’une façon sereine et sollicite la participation de tous les citoyens. Ella a fait une dotation en matériels pour les éléments de la Gendarmerie nationale qui a eu lieu lundi au Toby Ratsimandrava.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar