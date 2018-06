Brèves Madagascar La HCC clarifie sa décision, la discussion du CFM échoue

Après la demande d’éclaircissement de la part du président de la République Hery Rajoanarimampianina du verdict rendu par la Haute Cour Constitutionnelle, cette dernière apporte plus de précision cette décision.

En effet, comme nous l’avons déjà rapporté, tous les partis ont apporté leur propre interprétation sur cette décision. Ainsi, selon la HCC, le délai donné est pour trouver un accord politique, mais si aucun accord n’est trouvé, le président doit faire la nomination d’un premier ministre mardi prochain et le gouvernement doit être constitué dans un délai de 7 jours après la nomination dudit premier ministre. Mais les partis HVM du pouvoir et du MAPAR de l’ancien du président de la transition revendiquent de leur côté le rôle de la suggestion de ce premier ministre puisque la HCC dans sa décision affirme que c’est le parti majoritaire qui nommera le premier ministre. Le sommet organisé par le CFM (conseil pour le Fampiavanam-pirenana Malagasy) n’a rien apporté que des joutes verbales entre certains acteurs politiques. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar