La HCC maintient le PRM à sa place, le gouvernement sur une chaise éjectable

La HCC donne raison à l’opposition. En effet, la non mise en place de la Haute Cour de Justice (HCJ) est constaté selon toujours la décision de la HCC. Dans un délai de 7 jours, le Président de la République doit procéder à la nomination d’un premier ministre de consensus. Ce dernier sera en fonction jusqu’à l’investiture du nouveau président de la République et ne peut être révoqué que par faute grave. Le président de la République nommera les ministres sous la proposition du premier ministre de consensus dans un délai de 7 jours à partir de la nomination du premier ministre. La HCC stipule que c’est ce gouvernement qui travaillera avec la CENI, Commission Electorale Nationale Indépendante, pour l’organisation des élections. Cette décision de la HCC est un peu bizarre selon certains observateurs politiques. En effet, C’est le PRM qui a failli à sa mission et c’est le gouvernement qui est remplacé…