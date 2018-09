La Région malgache d'Itasy à l'honneur au Grand Pavois

A cette occasion, la Région Nouvelle-Aquitaine présentera ses actions de coopération avec la Région malgache d'Itasy dans le pavillon d'honneur, en partenariat avec l'Office national du tourisme malgache et avec Avia-Picoty, une entreprise régionale engagée dans ce pays via l'association Aïna Enfance et Avenir. Le public pourra y découvrir une exposition de photos, 16 grands formats de la série « La Mer comme quotidien » du photographe malgache Pierrot Men.



Source centrepresse.fr