La grève estudiantine peut encore durer

La grève estudiantine est presque un rendez-vous fidèle entre les étudiants et les forces de l’ordre. Jets de pierre et bombes lacrymogènes n’ont pas épargné les lieux jusqu’au terminus 119. Causant des dégâts dans les locaux des commerçants et des voitures. Les responsables de l’Université et les représentants des étudiants essayent actuellement de trouver un terrain d’entente pour arrêter les manifestations.