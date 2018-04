La liste électorale est de retour auprès de chaque Fokontany

Mais cette fois, la population ne peut que vérifier sa présence et de voir si le nom est exact sur la liste. Mais on ne peut plus, y ajouter de nouveaux électeurs selon les consignes données aux responsables des Fokontany. De ce fait, ceux qui ne figurent pas sur cette liste n’auront pas le droit de voter aux prochaines élections. Mais s’il y a un changement apporté avec le nouveau code électoral, ceux qui ont été oubliés pourraient être rajoutés.