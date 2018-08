Le CRAM suggère l’utilisation du logiciel e-gouvernance pour les prochaines élections

L’e-gouvernance est déjà très utilisée dans les pays développés. Selon toujours ce cercle de Réflexion, l’utilisation de ce logiciel est une aubaine pour les Malgaches, car, non seulement, il garantit une élection libre, juste et transparente, mais avec cette transparence loin de la corruption tous les candidats aux élections vont avoir les mêmes chances de remporter la course à la magistrature suprême.