Brèves Madagascar Le GEN appelle la HCC à ne pas donner son aval sur les lois régissant les élections

Le GEN ou Groupe des Experts Nationaux appelle la Haute Cours Constitutionnelle à ne pas avaliser les lois sur les élections récemment adoptées à l’Assemblée Nationale et au Senat.

Les lois qui vont régir les futures élections à Madagascar ne cessent de susciter des commentaires. Le GEN a aussi fait entendre sa voix en incitant la HCC de ne pas avaliser ces lois. En effet, l’élaboration et plusieurs articles de ces lois ne sont pas conformes à ce qui est stipulé par la constitution. En outre, certains articles vont à l’encontre des droits des électeurs. Pour eux, il faut laisser tous les candidats se présenter librement pour les élections. On attend la fin de ce feuilleton. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar