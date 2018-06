Infos Diaspora Le Grand Débat sur Africa numéro 1 au 107.5 Fm avec Francis Laloupo, émission sur Madagascar

Fièvre politique à Madagascar



La nomination d’un nouveau Premier ministre, dit «de consensus», en la personne de Christian Ntsay permettra-t-elle de désamorcer la nouvelle crise qui agite la Grande Île depuis le mois d’avril ? Au-delà des séquences de cette montée de fièvre sur la scène politique, quels sont les véritables ressorts des crises politiques à répétition à Madagascar ? Quelles en sont les conséquences sur la vie de la population ? Que nous disent ces récurrentes tensions sur la culture et les desseins des acteurs politiques malgaches ? https://www.africa1.com/podcasts/le-grand-debat-06-06-2018-17452



Invités :

- Mireille Razafindrakoto, Economiste. Directrice de recherche à l'IRD (Institut de recherche en développement). Co-directrice avec François Roubaud et Jean-Michel Wachsberger de l’ouvrage collectif «Madagascar, d’une crise l’autre : ruptures et continuité» aux éditions Karthala

- Lala Haingo Rajaoarisoa, Journaliste

- Alice Rabemanantsoa, Chargée de mission de la présidence malgache. Membre de HVM France (Hery Vaovaon'i Madagasikara, le parti présidentiel)

- Gregory Sileny, Chargé de communication de TEM («Tous pour l’émergence de Madagascar», coalition de soutien à Andry Rajoelina)

- Christian Rasoamanana, Responsable Pôle développement des territoires au sein du parti ADN France (Arche de la Nation ou Antoka sy Dinan’ny nosy, en malgache) N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar