Brèves Madagascar Le MAPAR accuse le HVM de profiter du cataclysme naturel

Après le passage du cyclone Enawo, les aides et les dons affluent. Mais pour le MAPAR (parti avec l’ancien président de la transition Andry Rajoelina), le HVM(le parti au pouvoir) profite de la situation pour se faire déjà une publicité des prochaines élections.

Pour Christine Razanamahasoa, députée Mapar, la gestion des dons et des soutiens destinés aux sinistrés démontre des gestes « intéressés » et profiteurs vis-à-vis du cataclysme naturel afin de se faire redorer une image pour les élections à venir. Razanamahasoa de continuer que c’est évident, même le fait de rassembler tous les dons et toutes les aides dans la capitale, sont des gestes qui traduisent une demande de contrepartie pour les prochaines élections. Infos Diaspora | Brèves Madagascar