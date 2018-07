Infos Diaspora Le Savez-vous?

Les peuples du Nord de Madagascar comme Les Njoaty, les Antakarana et les Sakalava ont leur propre noms des 4 saisons:





1- LOHATAOGNO: Entre Octobre, Novembre et Décembre.

2- ASARA: Entre Janvier, Février et Mars.

3- FARARANO: Entre Avril, Mai et Juin.

4- MAINTANY: Entre Juillet, Août et Septembre. N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar