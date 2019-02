Infos Diaspora Le Toulousain d'origine malgache Antso séduit le jury de The Voice

Après Agathe il y a une semaine, un nouveau candidat toulousain a passé les auditions à l'aveugle dans The Voice diffusé ce samedi soir. Sa prestation sur une chanson de Tracy Chapman a plu au jury de l'émission.

Un nouveau Toulousain a tenté de chance devant le jury de The Voice ce samedi soir sur TF1. Antso, jeune chef de projet dans le digital de 26 ans, qui chante pour son plaisir depuis tout petit, n'avait jamais passé de casting. Il a décidé de se lancer face au quatre jurés du célèbre télé-crochet. Sa chanson ? "Talkin' about a revolution" de Tracy Chapman.



D'emblée, les jurés semblent surpris et séduits par sa voix. Julien Clerc décide de retourner son fauteuil et appuyant au passage sur la touche "Block". Nouvelle cette année, elle permet à un coach d'empêcher un autre coach de s'approprier un candidat. Julien Clerc choisit de bloquer Mika. Mika comprend alors rapidement la situation. Il appuie néanmoins sur le bouton rouge à la fin de la prestation et découvre alors que le Toulousain ne pourra pas venir dans son équipe.



Antso est donc sélectionné d'office dans l'équipe de Julien Clerc. "Depuis le début, on n'a pas entendu une seule voix comme ça", explique le chanteur de "Ce n'est rien", "Ma préférence" ou "Mélissa". "Vous avez une voix qui est rare", ajoute Julien Clerc qui a apprécié la gestuelle du Toulousain. "C'est la première fois que je chante devant des inconnus", confie alors Antso. Il confiait vendredi à la Dépêche : "Quand je suis rentré sur scène, j'avais les jambes qui tremblaient. J'étais tellement stressé que je ne me souviens pas des premiers instants de ma prestation".

Antso, qui a quitté son quartier de Saint-Cyprien à Toulouse, pour s'installer à Paris prend des cours de chant depuis quelques mois dans la capitale. C'est son professeur de chant qui a envoyé une vidéo de son protégé à la production de The Voice. "Je suis d'origine Malgache et culturellement, la musique est super importante pour nous, on baigne rapidement dedans", explique Antso. Ses artistes préférés ? Aretha Franklin, Tracy Chapman, Jean-Jacques Goldman, Ed Sheeran ou Bruno Mars.



Son parcours dans The Voice dans l'équipe de Julien Clerc sera à suivre ces prochaines semaines sur TF1. Un autre candidat originaire d'Occitanie a séduit le jury samedi soir. Vay, 20 ans, originaire de Quarante dans l'Hérault. Sa reprise de "Stay" de Rihanna a séduit les quatre coachs. Il a intégré l'équipe de Soprano.



Source La dépêche.fr