Brèves Madagascar Le gouvernement lance un ultimatum aux opérateurs économiques qui laisse leur container au port de Toamasina.

L’extension du port de Toamasina fait grand bruit dans les Medias. Cette extension sera financée par les Japonais et le gouvernement malgache. La pose de la première pierre pour cette extension se fera la semaine prochaine.

Ainsi, une descente a été effectuée par le gouvernement dirigé par le premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana. Il a expliqué qu’on est en train d’assainir le port et d’accélérer le mouvement des containers qui partent et qui arrivent. Mais il y a plus de 2000 containers qui sont laissés par les opérateurs économiques alors que ces derniers sont déjà dédouanés. Le premier Ministre de dire que le port n’est pas un dépôt et ces containers ralentissent le processus de sortie et d’entrée des autres containers. De ce fait, le gouvernement lance un ultimatum à ces operateurs sinon les produits dans les produits qui se trouvent dans ces containers seront détruits ou vendus aux enchères. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar