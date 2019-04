Le nouveau directeur technique de l’Autodrome Montmagny est Malgache

Ayant pour passion la mécanique automobile depuis son adolescence, Mahefa Rabevohitra intègre une école technique où il suit des cours de mécanique en se spécialisant dans le moteur et la transmission manuelle. Le conseiller technique du Club 205 GTI de Madagascar, membre du Run Mada Club et créateur du KIT (Kirakira Iray Taranja) arrive au Canada en 2012 pour suivre des cours de mécanique en Aviron. Il obtient son diplôme en 2014 et devient technicien automobile chez un concessionnaire.