Le peuple Malagasy va-t-il de nouveau être l’otage de partis politiques et de politiciens et subir des abus de pouvoir pour s’appauvrir encore davantage ?

Par conséquent , nous exigeons :







1. l’instauration d’un Gouvernement de salut public qui sera composé de technicien(ne)s, non affilié(e)s à un parti politique . Il sera compétent et accepté de tous pour gérer de manière non partisane les élections , tout en étant responsable de la marche des affaires nationales pendant une période bien déterminée.







2. Le réexamen inclusif des lois électorales non partisanes et acceptées par tous qui partiraient des propositions apportées par la société civile. En un mois, il est possible de disposer de lois concertées pour gérer les élections.







Ces propositions ne sont pas nouvelles car nous les avons déjà partagées avec de nombreux acteurs comme le FFKM et le CFM qui, nous espérons dirigeraient la médiation.







Nous mobilisons tous les acteurs et faisons appel aux collègues de la société civile et aux citoyens pour travailler dans ce sens avec nous . Nous avons tous un devoir de vigilance et devons réunir nos forces de manière responsable afin ne pas abandonner notre pays, sinon il serait à nouveau tenaillé par des abus de toutes sortes, d’où qu’ils viennent et quelles qu’en soient les raisons. Ayons le courage de nous lever pour défendre l’avenir du pays et des générations futures et non les intérêts d’une minorité ou de certains partis politiques.







Nous encourageons significativement les acteurs politiques conscients et vraiment empreints de patriotisme de bien vouloir attendre pour rentrer dans la course des élections afin que ces dernières soient fondées sur des lois électorales concertées et acceptées par tous. Toute autre position ne serait que leurre et ruse pour abuser du pouvoir au profit d’ intérêts particuliers et ne préserverait aucunement ceux du pays et de la population.







Le Mouvement de la société civile ROHY, Antananarivo 28 Mai 2018