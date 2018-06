Brèves Madagascar Le président inaugure la plus grande ferme solaire de l’Océan Indien

Une fierté pour les Malgaches, c’est l’une des affirmations du Président Hery Rajaonarimampianina sur la réalisation de ce grand projet d’énergie verte.



Cette grande ferme solaire sise à Ambohipihaonana dans le district d'Ambatolampy, a 73.008 panneaux solaires. Ce centre, installé sur une superficie de 33 ha, et a été inaugurée hier par le Président Hery Rajaonarimampianina. Cette station va pouvoir alimenter 50.000 foyers. Ce parc de panneaux solaires est le plus grand dans l'Océan Indien selon les informations partagées un peu partout. Les 70 % de l'énergie produite seront pour les réseaux électriques d'Antananarivo tandis que les 30% seront pour Antsirabe. Le choix de la région a fait lever certaines voix sur les réseaux sociaux. En effet, pour ces voix qui se sont levées, le district d'Ambatolampy est une région très froide. Mais les experts ont répondus que le centre a besoin de rayon de soleil pas de chaleur et qu'une étude a été menée avant sa réalisation.