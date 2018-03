Le saviez-vous ? L’origine des notes musicales Do Ré Mi Fa Sol La Si

C’est Guido d’Arezzo qui les a nommées en utilisant les initiales des sept phrases composant l’hymne : «Ut queant laxi, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, Solve polluti, Labii reatum, Sancte Johannes.» qui se traduit par : «Afin que tes serviteurs puissent chanter à gorge déployée tes accomplissements merveilleux, ôte le péché de leurs lèvres souillées, saint Jean.» Le Si a été ajouté plus tard et le Ut a été remplacé par Do au 17 ème siècle pour faciliter l’articulation.



***do, ré, fa, sol, la, si, do ? si si pas do, do !***