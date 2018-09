Lemur Trophy - Lemur Moto - Malagasy Biker Road

Férus de pilotage « rester « dans la course

4x4 – Quad – SSV – Buggy – Moto – Scooter -







L’agence événementielle FESTIV organisera au mois de Novembre 2018, 3 événements qui allient promotion touristique et passion du tout- terrain et de la route…



Le LEMUR TROPHY, pour sa troisième année explorera les pistes et difficultés d’ANTSIRABE du 9 au 11 novembre. Parallèlement et indépendamment se tiendra le LEMUR MOTO les 10 et 11 novembre toujours dans la même ville. Quelques jours de repos plus tard vous pourrez prendre le départ d’une Road Race avec votre moto ou scooter avec MALAGASY BIKER ROAD qui partira de Tana pour rejoindre Tuléar et retour.



Le LEMUR TROPHY du 9 au 11 novembre gardera son objectif de réunir des véhicules avec des pilotes motivés en tout terrain pour admirer la diversité, la beauté des paysages d’Antsirabe. Ils découvriront, entre autres, le massif des VAVAVATO, exceptionnelle montagne de granite à plus de 2000 m d’altitude. Des steppes, des lacs, des pistes à flancs de coteaux des traversées de rivières. Un calendrier sur 3 jours d’épreuves comme un circuit de 120 km au roadbook et à la boussole, une course de régularité de vitesse et un dernier jour sur un parcours fermé en centre-ville : Franchissement, Gymkhana, Défis, Jeux…

Après chacune des épreuves journalières le retour des véhicules et des pilotes se fera dans le même lieu d’hébergement pour des soirées à thème et de convivialité.



Le LEMUR MOTO du 10 et 11 novembre répond à une forte demande des férus nationaux et résidents de moto tout terrain pour un grand rassemblement de passionnés. Ces deux journées seront organisées sous la direction technique et de course de MOTOSTORE. Professionnels et compétiteurs se retrouveront et également pratiquants amateurs et loisirs. Un premier jour d’enduro sur les pistes accidentées des hauteurs bordant Antsirabe et le deuxième une journée ouverte au public appelé « JAMBORÉE » (Grand rassemblement) sous le signe de la fête, de la promotion de la moto où les sponsors pourront apporter leur visibilité et le soutien de leurs pilotes. Démonstration, course en ligne, trial un spectacle de spécialistes sur un terrain en plein centre-ville, l’ensemble des compétitions de la journée sera organisé par le club local le BIRA moto club.



Le MALAGASY BIKER ROAD du 15 au 18 novembre offrira dans un autre registre, le plaisir de rouler en motos, roadster ou scooter, pouvoir rouler vite ou tranquille en duo sur la bécane ou en petit groupe avec des amis. Participer c’est adhérer à la convivialité, les échanges, dans une grande solidarité, pour retrouver ce respect de l’autre qui se fait rare de nos jours. Cette première édition explorera la nationale 7 en 4 étapes. Un rendez-vous commun le 14 novembre en fin de journée à ANTANANARIVO (En présence des partenaires et sponsors), puis un départ très matinal le 15 novembre 2018 pour un premier arrêt à AMBALAVAO. Le lendemain, reprise de la route pour rejoindre TULEAR. Après une matinée de repos à TULEAR, direction IHOSY sur les grandes lignes droites de l’ISALO. Le dernier jour on rejoindra ANTSIRABE pour la soirée de clôture. On ne pourra empêcher certains participants de bien rouler… Pour les satisfaire, les temps de chacun seront enregistrés, même si l’objectif premier n’est pas une compétition mais un échange. L’organisation mettra en place tous les « ramassages » nécessaires en cas de panne, autant pour les véhicules que pour les participants, afin de leur permettre de ne pas manquer les soirées communes et le droit de continuer.



Informations presse : contact@lemurtrophy.com



Retrouvez le communiqué de presse ci-joint.