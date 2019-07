Brèves Madagascar Les BAREAS continuent de faire rêver les 25 millions de Malgaches

C’est tout simplement historique. Les Bareas de Madagascar sont encore en train d’écrire une nouvelle histoire en évinçant la République Démocratique du Congo 49è dans le classement de la FIFA. Les protégés de Nicolas Dupuis n’ont jamais perdu un match durant cette compétition. Après le succès face au Nigéria en les battant 2 buts à 0 la bande Ima se qualifie pour les quarts de finale pour sa première participation à la Coupe d’Afrique des Nations sut tirs au but 4 à 2.

C’était un match de ouf, permettez moi l'expression. Madagascar a re-créer la surprise. En première mi-temps Madagascar dominait largement les léopards du Congo. Ibrahim Amada ouvre la marque à la 9’. L’égalisation des Congolais par Bakambu arrive à la 21’. La reprise a été assez difficile pour les Baréas mais le capitaine Faneva Andriatsima inscrit son premier but à la CAN à la 77’. Mais à la 90’ sur le corner, Chancel Mbemba a réussi à égalisé avec une tête puissante qui trompe le portier Malgache Adrien Melvin. Ce sont les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. A Madagascar c’est la fête un peu partout. Les Malgaches sont fièrs de ce que les Baréas ont accomplis jusqu’ici et cela a contribué à une (ré)unité nationale. Rappelons que le président Andry Rajoelina et son épouse avec 470 malgaches ont fait le déplacement pour soutenir notre équipe. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar