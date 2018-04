Brèves Madagascar Les Nations unies sont préoccupées par la situation à Madagascar

Le secrétaire General de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a eu au téléphone le président malgache Hery Rajaonarimampianina vendredi dernier. Le numéro un des Nations Unies de reitre « son appel au dialogue » avec l’opposition et a dépêché son conseiller spécial afin de faire la médiation.

Selon les informations relayées par le site web aa.com : « Le conseiller et émissaire Bathily travaillera étroitement avec l'Union africaine et la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), poursuit le même texte dans lequel le chef de l’ONU appelle toutes les parties prenantes à apporter leur soutien et à coopérer avec Bathily dans l'exercice de ses fonctions. ». Plusieurs observateurs n’approuvent pas l’arrivée des différents médiateurs. Selon eux, les Malgaches peuvent bien résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar