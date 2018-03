Les agents pénitentiaires ont débuté leur grève.

Le staff du ministère de la Justice n’est pas arrivé à convaincre les agents pénitentiaires de cesser leur grève hier lors d’une rencontre entre les deux parties. Pour rappel, le syndicat des agents pénitentiaires revendique la libération des agents pénitentiaires impliqués dans l’affaire de l’évasion d’Houcine Arfa, le règlement de leurs indemnités, enfin, le syndicat revendique aussi un traitement égalitaire comme les autres candidats. Pour insatisfaction de ces revendications, depuis hier, tous les syndicats pénitentiaires dans tout Madagascar sont entrés en grève générale depuis hier, et va continuer aujourd’hui. Ils cesseront toute mise en détention, et ne convoieront plus les prisonniers vers tribunal. Un service minimum pour recevoir les nourritures de prisonniers et tour de garde des prisons est en place.